Tarım Bakanlığı 600 bin sığır ithal edecek

İthalat, Et ve Süt Kurumu ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından yapılacak. ESK, aynı zamanda besilik sığırların satış fiyatını da belirleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2024 senesi besilik sığır ithalatı ile ilgili ithalat talimatı ve teknik kriterleri yayınladı.

Yayınlanan kriterlere göre, 2024 senesinde üç dönem halinde olacak şekilde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılması planlanıyor.

İşletmesi 200 hayvan kapasiteli işletmeler başvuruları Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine yapabilecek, başvurular Et ve Süt Kurumu tarafından değerlendirilmeye alınacak.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen izin listesi her dönemin sonunda Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

SIĞIR İTHALATINDA KOTA

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 başın altında olan işletmelere 150 bin baş besilik ithalat izni verilirken, işletme besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş altında olan işletmelere, sene içinde en fazla 40 baş besilik sığır ithalat izini verilecek.

İthalat işlemleri tamamlandıktan sonra “millileşen” hayvanlarda görülebilecek olan her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm herhangi bir sorunda tüm sorumluluk yetiştiriciye ait olmakla beraber yetiştiriciye herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacağı belirtildi.

ESK resmi sitesinde, sığır ithalatı için başvuran işletmelerden talep edilen evraklar ve belirlenecek süre yer alacak.

İthalatına izin verilen işletmeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan izin listesi halinde duyurulacak.

Et ve Süt Kurumu ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin süresi içinde teslim etmemesi ya da belgelerin uygun olmaması durumunda yetiştiricilerin besilik sığır izinleri geçersiz sayılacak.

Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yaptığı 28 izinli ülke mevcut.