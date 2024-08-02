Tarım dışı istihdam sert düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

ABD'de istihdam Temmuz ayında tahminlerden daha fazla yavaşladı ve işsizlik oranı yaklaşık üç senenin en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, işgücü piyasasının diğer verilerin gösterdiğinden daha hızlı soğuduğunu yansıttı.

Bu veriler kapsamında, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Temmuz’da 114 bin kişi olarak açıklandı. Piyasanın beklentisi 175 bin olması yönündeydi.

ABD'de işsizlik oranı, Temmuz’da 0,2 puan artışla yüzde 4,3’e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,1 olması tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı Haziran’da yüzde 4,1 olarak açıklanmıştı.

İlgili dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye indi. Piyasa beklentisi ise haftalık ortalama çalışma saatinin 34,3 açıklanmasıydı.