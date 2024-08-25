Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaynak: İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 işçi yaralandı.

Çorum-İskilip karayolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan F.A.'nın (30) kullandığı 23 ACN 555 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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