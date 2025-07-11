Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya Yunak’ta tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, Yunak yolunun 10. kilometresi Kızılkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 RZ 040 plakalı Citroen marka minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan Ş.Ç., Z.D., A.K., H.Ü., A.K., A.D., K.K., H.A., H.K., İ.A., Y.T., H.K., K.D., N.Ç. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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