Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde skandal görüntü: Raflardan küflü sucuk çıktı

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi üzerindeki hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde dün akşamüstü küflü sucuk olayı yaşandı.

Alışveriş yapmak giren bir müşteri sucukların yer aldığı buzdolabını açtı. Sonrasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi markalı bir sucuğu alan müşteri sucukların uç kısımların küflendiğini gördü.

Vatandaş, küflü sucuğu görünce şok olurken, sucukların yarım saat sonra görevliler tarafından toplanıldığı öğrenildi.

"SUCUK BU ŞEKİLDEYDİ KÜFLENMİŞTİ"

Hemen cep telefonu ile sucukların görüntüsü çeken müşteri İbrahim Rafet Sünetci, "Dün eve giderken Tarım Kredi Kooperatif marketine uğradım. Ev için alışveriş yapacaktım. Dolaba elimi attığım, sucuğu elime alınca şaşırdım. Çünkü sucuk bu şekildeydi küflenmişti. Yani çok şaşırdım böyle bir gözde bir markette sucukların böyle durmasına anlam veremedim. Zaten yarım saat sonrada görevliler tarafından toplanıldı. Ama daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.