Tarım Kredi'de Ramazan kolisinin fiyatı belli oldu. İçinde zeytin, peynir süt de yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan hayat pahalılığına dikkat çekti. Meclise tarımla ilgili sorunları taşıyan Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifi marketine gitti, Ramazan kolisi aldı. Gürer işte o Ramazan kolisinin fiyatını açıkladı. Gürer'e göre, 6 yılda Ramazan kolisinin fiyatının 9 arttığını ifade etti.

Gürer, “2018 yılında Ramazan kolisi, 49 liraydı. Son 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri’ne gidiyorum, Ramazan kolisini alıyorum. 2022 yılında 169 lira; 2023 yılında 320 lira; bu yıl ise 449 lira 90 kuruştan Ramazan kolisi veriliyor ve içinde aynı ürünler var. Ramazan kolisinin yanına dahi yaklaşmak sorunlu hale geldi. İçinde et, süt, peynir, zeytin; et ve sütten mamul ürünler de yok. Pişirme giderini düşünün, bunun yanı sıra soğan, sebze bunun yanına katkı olarak değerlendirdiğiniz zaman Ramazan kolisi dahi artık vatandaşın erişimi için sorunlu hale geldi” dedi.

PEKİ KOLİNİN İÇİNDE NELER VAR

Ramazan kolisi fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, içinde et, süt ve peynir gibi temel gıdaların yer almadığı kolilerin bile bu yıl 449.90 liradan satıldığına dikkat çekti. Gürer,kolinin içindekileri inceledi ve şunları söyledi:

"2 adet çorba, 2 adet 500 gramlık makarna, yarım kilo tuz, yarım kilo çay, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo nohut, 1 kilo şeker, 1 kilo pilavlık bulgur, 830 gram salça, 1 kilo un ve 1 litre yağ bulunuyor. Bunları bir aile Ramazan boyunca değil, birkaç gün içinde tüketir. Artan fiyatlar Ramazan kolilerine de yansıdı. Tarım Kredi Kooperatifinde dahi 449 lira 90 kuruştan satılıyor. Enflasyon durmuyor, gıdada fiyatlar artıyor, yanlış tarım politikaları rafa da yansıyor.”