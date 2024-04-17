Tarım makinesine kolunu kaptıran çiftçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmail Dikmen evinin bahçesinde ilaçlama yaparken traktörün arkasına takılı olan makine arızalandı. Makinedeki arızayı gidermek amacıyla eğilen Dikmen, kolunu makinenin şaftına kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri tarafından makineden çıkarılan İsmail Dikmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dikmen'in cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı be olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.