Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde narenciye üreticileri perişan halde. Türkiye’de narenciye üretimlerinin merkezlerinden olan Acarmantaş’ta üreticiler geçen yıl kilosunu 7 liraya sattığı limonu bu yıl 1 ile 1,5 liraya bile satamadıklarını ifade ediyorlar. Mandalina üreticisi ise 150 ton mandalinadan henüz 1 kilo bile satamadığını aktardı.

"LİMON BAŞINDA KALDI ÜRETİCİ PERİŞAN"

Narenciye üreticisi Hatice Köseli, "Burası Adana Kozan Acarmantaş köyü narenciye üreticiliği ile tanınan bir yer. Limonlarımızı satışa başladı fakat alıcı yok. Geçen yıl çok alıcı vardı, kilosu 7 liradan gidiyordu, 6 liradan gidiyordu fakat bu sene 1 lira, 1,5 lira arasında gidiyor ama alıcı yok. Alıcı olmadığı gibi maliyetlerimiz çok fazla, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, yevmiyeler, 560 lira oldu yevmiyeler. İlaçlarımız çok pahalı. Limon başında kaldı, üretici perişan durumda" dedi.

"150 TON MANDALİNAM VAR DAHA 1 KİLO SATMADIM "

Mandalina üreticisi Arif Erkek ise şunları söyledi:

Şimdi bizde en çok olan okitsu (mandalina çeşidi) o da şu an başında kaldı. Alan yok satan yok. İşte narenciye üreticisi sıkıntıda. Bende şimdi 130 ton ile 150 ton arasında var daha 1 kilo satmadım. Ziraatçiye de borçluyuz, 300- 400 bin. 20-30 sene önce herkes malını kendi satıyordu şimdi bir hal yasası çıktı, malını arabana koyupta götürüp satamıyorsun.

20 liraya poşetle vatandaş alıyor pazardan ben 10 liraya şimdi malımı götürür Adana’nın semt pazarlarına girdirseler satarım ama giremiyorsun. Al sana 3 bin 500 lira ceza. Ürettiğin malı satamıyorsun. Eskiden ürettiğimizde Karadeniz Bölgesi’ne çok gittik biz. Geçen sene ben burada dalında, çarptım 4 bin liraya verdim şimdi de 1000 liraya alıcı yok.