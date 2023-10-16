Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım

Adana’da sıkıntıda olan narenciye üreticiler isyan etti. İşte üreticilerin dert yanışı...

KAYNAK: ANKA
Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde narenciye üreticileri perişan halde. Türkiye’de narenciye üretimlerinin merkezlerinden olan Acarmantaş’ta üreticiler geçen yıl kilosunu 7 liraya sattığı limonu bu yıl 1 ile 1,5 liraya bile satamadıklarını ifade ediyorlar. Mandalina üreticisi ise 150 ton mandalinadan henüz 1 kilo bile satamadığını aktardı.

"LİMON BAŞINDA KALDI ÜRETİCİ PERİŞAN"

Narenciye üreticisi Hatice Köseli, "Burası Adana Kozan Acarmantaş köyü narenciye üreticiliği ile tanınan bir yer. Limonlarımızı satışa başladı fakat alıcı yok. Geçen yıl çok alıcı vardı, kilosu 7 liradan gidiyordu, 6 liradan gidiyordu fakat bu sene 1 lira, 1,5 lira arasında gidiyor ama alıcı yok. Alıcı olmadığı gibi maliyetlerimiz çok fazla, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, yevmiyeler, 560 lira oldu yevmiyeler. İlaçlarımız çok pahalı. Limon başında kaldı, üretici perişan durumda" dedi.

7518c62f-6f5c-4b7d-9c15-9c71bdbbcc0d.jpg

"150 TON MANDALİNAM VAR DAHA 1 KİLO SATMADIM "

Mandalina üreticisi Arif Erkek ise şunları söyledi:

Şimdi bizde en çok olan okitsu (mandalina çeşidi) o da şu an başında kaldı. Alan yok satan yok. İşte narenciye üreticisi sıkıntıda. Bende şimdi 130 ton ile 150 ton arasında var daha 1 kilo satmadım. Ziraatçiye de borçluyuz, 300- 400 bin. 20-30 sene önce herkes malını kendi satıyordu şimdi bir hal yasası çıktı, malını arabana koyupta götürüp satamıyorsun.

20 liraya poşetle vatandaş alıyor pazardan ben 10 liraya şimdi malımı götürür Adana’nın semt pazarlarına girdirseler satarım ama giremiyorsun. Al sana 3 bin 500 lira ceza. Ürettiğin malı satamıyorsun. Eskiden ürettiğimizde Karadeniz Bölgesi’ne çok gittik biz. Geçen sene ben burada dalında, çarptım 4 bin liraya verdim şimdi de 1000 liraya alıcı yok.

830e130e-f951-4d92-b673-f8727fb86fcf.jpg

950ce888-fde4-417f-9d49-a81b16ea65ff.jpg

İlgili Haberler
Elinde tutan paraya para demeyecek! Üreticiler müjdeyi verdi
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar
Şeker pancarının fiyatı belli oldu. Üretici enflasyonunun yanından bile geçmedi
İthalat rekor kırıyor yerli üretici kan ağlıyor
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Türkiye gıda enflasyonu en çok artan dördüncü ülke Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonu en çok artan dördüncü ülke
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret?
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak Gündem
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı Spor
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Gündem
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu Spor
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor Gündem
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor