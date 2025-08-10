Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Kars’ta

Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinin çok sık ve fazla olması sebebiyle hastalığın bulaşmaya başladığını hızlıca şap enstitüsünde üretilen aşıları sahaya gönderdiklerini ve şap aşılarını ücretsiz olarak sahada uyguladıklarını belirtti.

Kars Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Serhat şehrimiz Kars'ta bugün sabah itibariyle köylerimizi, yaylalarımızı ziyaret ederek Şap hakkında genel durum değerlendirmesi yaptık. Şap hastalığı bildiğiniz gibi ülkemize Hakkari Derecik'ten giriş yapmıştı. Devamında hızlı bir şekilde bölgede aşılama yapılarak Kurban Bayramı öncesinde hastalığın yayılması engellendi. Temmuz ayı itibariyle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinin çok sık ve fazla olması sebebiyle hastalık bulaşmaya başladı ve birçok ilimizde hastalık vakaları karşımıza çıkmaya başladı. Hızlıca Şap enstitümüzde ürettiğimiz aşılarımızı sahaya gönderdik. Burada şap aşılarını ücretsiz olarak sahada uyguladık" dedi.

4 Temmuz itibariyle de Kars'ta vaka çıkışı olduğuna dikkat çeken Gümen, "Tüm ildeki il, ilçe müdürlüklerimiz, veteriner hekimlerimiz sahada aşılamalarına başladı. Burada yaşadığımız bazı sorunlardan bir tanesi aşılama başladıktan sonra hastalık çıkışı olması sebebiyle üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin aşıya karşı reaksiyon göstermesi oldu. Ancak burada aşı yapılır yapılmaz, koruma altına almayacağını yaklaşık 21 günlük bir sürede bağışıklığın oluşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden aşılamada istediğimiz seviyeye bir anda çıkamadık. Aşılanan hayvanlarla aşılanmayan hayvanları sabahtan beri gezdiğimiz her yerde gördüğümüz üzere aşılanan hayvanlar hastalansa bile daha hafif bulgularla, semptomlarla hastalığı geçirdiği, aşılanmayan hayvanlarda ise daha ciddi semptomlar ve bazı ölümlerle karşılaşıldığını görüyoruz. O yüzden bu hastalıkta yapmamız gereken en önemli şey aşılama oranımızı hızlı bir şekilde yükseltmek" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gümen, "Buradan tüm üreticilerimize, tüm yetiştiricilerimize aşılama konusunda bize yardımcı olmalarını ve hızlı bir şekilde aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkarmamızın gerektiğini söylemek istiyorum. 2 Temmuz itibariyle tüm Kars ilinde hayvan hareketleri durduruldu. Hayvan pazarları zaten kapatıldı. Burada da amacımız hastalığın temasla bulaşması sebebiyle hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçmekti. Ancak çok fazla sahada ziyaretler yapılması, hastalığın bir yerden alınıp başka bir köye götürülmesi sebebiyle de hızlı bir yayılmayla karşılaştık. Dediğim gibi burada hastalıkta en önemli şey aşılamayla hayvanların bağışıklık sistemini artırabildiğimiz kadar artırmak ve temasları azaltarak da yakalanmayan hayvanların da bağışıklık sistemi oturduktan sonra hastalığa yakalansa bile çok hafif semptomlar ile geçirmesini sağlamak. Hayvan pazarları aşılama oranları yüzde 85 ve üzerine çıkması durumunda açılmaya başlayacak. Bu ay sonu itibariyle hayvan pazarları açılımı başlamış olacak. Burada iki şeye bakacağız. Bir hastalığın sönmüş olması, hasta hayvanın hastalığın o ilde kalmamış olması. İkincisi de hayvanların aşılı olması. Hayvan pazarlarında ve hayvan sevk alırken satılan hayvanlarda eğer aşı yoksa sevkine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, "O yüzden tüm üreticilerimizin bölgede döküm mevsimi geliyor. Besi materyallerinin satılması için pazara gelmeye başlayacağı dönemde lütfen hızlı bir şekilde aşılarını yaptırması, yoksa sevkiyat için izin verilmeyeceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sahada gördüğüm kadarıyla Kars ilinde şu ana kadar gezdiğimiz, yaylalarda hayvanların yem, ot, otladığı, yem yediği, yürümelerinde çok büyük bir bozukluk olmadığını gözlemledik. Hastalığı geçirenler de hızlı bir şekilde iyileşme yönünde gidiyor. Kars'ta durum, hızlı bir şekilde topluyor. 10-15 gün sonra da inşallah hastalık bitişiyle, sönüşüyle beraber aşılamaların tamamlanması sonrasında da hayvanlarımızı pazara sevklerine izin verebileceğiz. Hızlı bir şekilde aşılamalarımızı tamamlayıp pazarlarımızı açıp eski normale dönmek istiyoruz" dedi.