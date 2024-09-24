Tarım ve Orman Bakanı duyurdu. Bunları yapanlar ifşa edilecek

Gıdada taklit ve tahşiş ürünlere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçiyor. O ürünleri yapanların ifşa edilmesine yeniden başlanacağına yönelik iddialara Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Türkiye'de büyük artış gösteren ve hem de vatandaşın sağlığıyla oynayan üreticilere karşı bakanlığı düğmeye basmaya hazırlandığını öne sürülüyor. Gıdada taklit ve tağşiş ürünlere başvuran firmaların ifşa dönemine geri dönülüyor.

Gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda 1 Milyon 300 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son olarak balda sahtecilik yapanlara savaş açtıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bunların devamı gelecek. Bu konuda bazı eleştiriler var. ‘Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?’ diye. Bu soruyu Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız” dedi. Bakanın bu yanıtı gıdada taklit ve tağşiş ürünlerine karşı bunları üretenlerin ifşa edileceği ve bununla ilgili bakanlığı çalışma yaptığı öğrenildi.

SAHADA 7 BİN 500 DENETÇİ VAR

Bakanlık rakamlarına göre sahada 7 bin 500 gıda denetçi görev yapıyor. Gıdaların uygunluk kontrolünün 39 kamu laboratuvarı, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğüyle 105 özel gıda kontrol laboratuvarında yapıldığı belirtiliyor.