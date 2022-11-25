25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlık duyurdu: 84 milyon liralık ödeme hesaplara yatıyor

Bakanlık duyurdu: 84 milyon liralık ödeme hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yaklaşık 84 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktartılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:45
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere 84 milyon liralık destek ödemesi yapacak

Bakanlık duyurdu: 84 milyon liralık ödeme hesaplara yatıyor
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Paylaşıma göre, bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri, hesaplara yatırılıyor. 

Çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.