Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına yatırıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

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