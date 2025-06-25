Tarımda dev iş birliği! Anlaşma Söke’de imzalandı

ŞERİF AKARÇEŞME-AYDIN / YENİÇAĞ

Törene, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve SOGİAD Başkanı Süleyman Bakırcı katıldı.

Tarım ve tohumculukta bilgi ve teknoloji paylaşımını hedefleyen bu anlaşma, bölgesel kalkınmaya ve yeni ihracat fırsatlarına katkı sağlayacak. İmza töreninin ardından taraflar, verimli bir iş birliği için iyi niyet temennilerini paylaştı.