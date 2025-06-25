Tarımda dev iş birliği! Anlaşma Söke’de imzalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarımda dev iş birliği! Anlaşma Söke’de imzalandı

Aydın Söke’de tarım sektöründe önemli bir adım atıldı! Türkiye’den Meandros Tohumculuk ile Pakistan merkezli Agri-Tech Solutions arasında uluslararası iş birliği anlaşması, Söke Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle imzalandı.

ŞERİF AKARÇEŞME-AYDIN / YENİÇAĞ

Törene, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve SOGİAD Başkanı Süleyman Bakırcı katıldı.

Tarım ve tohumculukta bilgi ve teknoloji paylaşımını hedefleyen bu anlaşma, bölgesel kalkınmaya ve yeni ihracat fırsatlarına katkı sağlayacak. İmza töreninin ardından taraflar, verimli bir iş birliği için iyi niyet temennilerini paylaştı.

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