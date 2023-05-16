Tarımda dev maliyet artışı

Tarımdaki enflasyon nisanda geçen yılın aynı ayına göre dev bir artış gösterdi. İşte o artış yıllık bazda yüzde 134,06 olarak gerçekleşti.

Tarımda dev maliyet artışı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ait tarım enflasyonunu açıkladı. İşte o veriler tezgahtaki ürünlerin niye pahalandığının göstergesi gibiydi.

Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,32 azalış görülürken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 134,06 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış oldu. Balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 1 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek gerçekleştiği alt gruplar sırasıyla yüzde 9,72 ile lifli bitkiler, yüzde 0,12 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,69 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,85 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular, yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 167,15 ile turunçgiller, yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak kayıtlara geçti. Yıllık azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 13,7 ile lifli bitkiler olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 77 maddeden 27'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 44'ünün ortalama fiyatında artış gerçekleşti.(AA)

İlgili Haberler
İşte gerçek enflasyon. TÜİK çaktırmadan açıklamaya çalıştı
Akşener: Gerçek enflasyona göre maaşları yeniden düzenleyeceğiz
Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
O 'dost' kimdi gerçekten? Yazarlar
O 'dost' kimdi gerçekten?
Vatandaşın ruh hali... Yazarlar
Vatandaşın ruh hali...
Altaylı'sız Haber Türk Habersiz Türk oldu… Yazarlar
Altaylı'sız Haber Türk Habersiz Türk oldu…
Suçu şerefi olan Âşık Mahzuni Şerif Yazarlar
Suçu şerefi olan Âşık Mahzuni Şerif
Anket, troll, fiyasko!.. Yazarlar
Anket, troll, fiyasko!..
BM, AB, ABD ve İngiltere Kıbrıs'ı Yunan yapma hedefiyle yeni tezgâh hazırlığında! Yazarlar
BM, AB, ABD ve İngiltere Kıbrıs'ı Yunan yapma hedefiyle yeni tezgâh hazırlığında!
Dünyada demokrasi düşüşte Yazarlar
Dünyada demokrasi düşüşte