Tarımda enflasyon aylık bazda düştü yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ait tarımdaki enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre aylık bazda Tarım Üretici enflasyonu düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 61,24 artış gösterdi.

TÜİK'e göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla tarımdaki enflasyon yüzde 0,91 düşüş gösterdi. Ancak, tarım enflasyonu aralık ayına göre yüzde 19,58'lik artış gösterdi. Geçen yılın mayıs ayına göre işte o tarım enflasyonu yüzde 61,72 artış gösterdi.

Rakamlar, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,4 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleriyle ilgili hizmetlerde yüzde 1,18'lik düşüş gösterdi.

Uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde yüzde 6,67'lik düşüş yaşanırken, uzun ömürlü bitkisel ürünlerde yüzde 4,98'lik artış gözlendi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yükseliş oranı yüzde 2,98 olarak gerçekleşti.

Tarım enflasyonunda 7 altı grup daha düşük, 5 alt grupta daha yüksek değiş gösterdi. Yıllık artışı en yüksek alt grup, yüzde 154,81'lik artışla yağlı meyveler oldu. İkinci sırada ise yüzde 95,41'lik yükselişle koyun ve keçi satış fiyatları oldu. Canlu kümes hayvanlarının fiyatı yüzde 21,91 yükseliş gösterirken, bu rakam tahılda yüzde 35,99 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren eksi yüzde 16,04'le sebze ve kavun, karpuzda oldu.