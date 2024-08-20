Tarımsal girdi endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni yayımladı.

Yayımlanan verilere göre Tarım-GFE'de, 2024 yılı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya kıyasla, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,84 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,60 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 67,47 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler oldu.