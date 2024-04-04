Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek

Kaynak: AA
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplam 66 milyon euro tutarında hibe verilecek program için düğmeye basıldı. Başvurula yarın başlayacak.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan IPARD lll Programı 1.başvuru dönemi başlıyor.

Hibe desteği tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik çalışmalara verilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunun organizesinde verilecek desteklemede, yatırımcılara 66 milyon euro hibe edilecek. Proje başvuru süresi yarın başlayacak. Son başvuru tarihi ise 7 mayıs olarak açıklandı.

Hibe almak isteyenler, başvuru çıktılarını TKDK il koordinatörlüklerine veye il irtibat ofislerine teslim edebilecek.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Bu yıl için yayınlanan çağrı takvimine göre, 80 milyon euro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme" için başvurular haziranda yapılacak. 90 milyon euro bütçeli "tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" için başvuru dönemi Temmuz olarak açıklandı. 12 milyon euro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine ekipman destekleri)" için ağustos ayında çağrıya çıkılacak.

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