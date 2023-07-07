Tarkan 'Dünya Öpücük Günü'nü kutladı

Megastar Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü için de bir fotoğraf yayınladı. Şarkıcı eşini öptüğü bir fotoğraf paylaşıp kutlama yaptı.

Tarkan 'Dünya Öpücük Günü'nü kutladı

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü için de bir fotoğraf yayınladı. Şarkıcı eşini öptüğü bir fotoğraf paylaşıp kutlama yaptı.

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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Şimdilerde hem yeni projeleri için çalışan hem de ailesiyle zaman geçiren Tarkan, Dünya Öpücük Günü'nü kutlamak için eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü pozunu 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Madem Dünya Öpücük Günü" notunu düştü. Megastar'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Tarkan, pandeminin başında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmıştı. İşleri için sık sık Türkiye'ye gelen şarkıcı, Instagram hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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