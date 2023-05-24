Tarkan seçimin 2. turunda oyunu kullandı. Sandık başında çağrı yaptı

Editör: Özlem KIRAL

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemine katılımı rekor seviyeye yükselirken, oy verenler arasında Megastar Tarkan da bulunuyor.

Şarkıcı, kendisi ve eşi Pınar Tevetoğlu ile oy kullandığı anı Instagram'dan paylaştı.

Twitter'daki hesabından oyunu kullandığı ana ilişkin bir fotoğraf paylaşan Tarkan, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" mesajını yayınladı.