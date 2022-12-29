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Tarkan ve Gülşen'i hedef alan Ahmet Hakan'a tokat gibi yanıt

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesindeki yazısında ünlü şarkıcılar Gülşen ve Tarkan’ın “siyaset üstü kalmaları gerektiğini” yazmasına sert tepki geldi. Gelen tepkide “Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek” ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:00
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Tarkan ve Gülşen'i hedef alan Ahmet Hakan'a tokat gibi cevap geldi

Tarkan ve Gülşen'i hedef alan Ahmet Hakan'a tokat gibi yanıt
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan dünkü köşesinde şarkıcı Gülşen'in yılbaşında vereceği İzmir konserine göndermede bulunarak "Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i, 'politik bir figür' haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Ahmet Hakan'ın ismini geçirmeden kaleme aldığı "Hadsiz" başlıklı yazısında ise iktidara yakın ünlüleri hatırlatarak şöyle tepki gösterdi:

"Bir köşe yazarı, kendi işini doğru düzgün yapmaktan acizken, onun bunun işine karışmayı kendine vazife edenmiş.

Muhalif tavırlı iki sanatçıya akıl vermeye kalkışmış son olarak.

Tarkan'a ve Gülşen'e.

Muhtemelen biri İzmir'de konser verdiği, diğeri de önümüzdeki günlerde vereceği için olsa gerek.

Demiş ki, "Ben Tarkan'ın da Gülşen'in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum"

Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine kaç kez seks yapacağına kadar karışmak moda ya, bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış.

"Bu ikisi siyaset üstü kalsın."

Baş üstüne.

Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek.

Hadi de ki, adam sanatla siyaset karışsın istemiyor, sanatçıları koruyor.

Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı!

İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay'dan niye böyle bir talebin yok o zaman?

Bunlar siyaset altı kalabilirler mi!

Mesele hangi siyasetin altında kalındığı mı!

Senin kaldığın altta kalmak caiz mi!"

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pepe
29.12.2022 15:27
şimdi 5 ay sonra seçim akp gidince bu yandaş gazetecilerin hali ne olaçak  
 
Hüseyin
29.12.2022 15:19
İzmir de Gülşen e yapılan haksızlığa karşı gereken tepki verilecek.imam hatipler kutsal mi oldu.bir espriden hapis cezası nedemek.tabiki tepki gosterecegiz  
 
Boyle Mariot
29.12.2022 15:19
Böyle geçirirler lafı gediğine. Helal olsun Fatih Altayli  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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