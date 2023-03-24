﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması bu yıl 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Stadyumu'nda...

Tarihi final için geri sayıma geçilmişken finalde hangi sanatçıların konser vereceği merak konusu oldu. İddiaya göre, TFF tarihi finalde Tarkan'ın konser vermesini istemedi.

Son olarak geçen yıl Liverpool- Real Madrid arasında Fransa'daki Stade de France Stadyumu'nda oynanan Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finali bu yıl 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma ile İstanbul 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış olacak. Dünyanın birçok yerinden futbolseverler tarafından takip edilecek karşılaşma öncesinde hangi sanatçıların sahne alacağı merak konusu oldu. Ama dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Finalde hangi takımların yer alacağı ve tarihi karşılaşma öncesindeki gösteride hangi isimlerin sahne alacağı şimdiden merak konusu olurken dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

KONSER YASAĞI

Fotospor'da yer alan habere göre; UEFA ile TFF arasında final öncesinde yapılacak şovlar ve konserler hakkında bir takım fikir alışverişi gerçekleşti.

UEFA temsilcileri finalin İstanbul'da olması nedeniyle karşılaşma öncesinde bir Türk şarkıcının konser vermesini istedi. UEFA'nın dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan'ı işaret ettiği iddia edildi.

Ancak TFF, son dönemde siyasi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tarkan'ı Şampiyonlar Ligi finalinde sahneye çıkarmak gibi bir niyetinin olmadığını UEFA'ya iletti. TFF'nin tarihi finalde Nijeryalı şarkıcı Borna Boy’u sahneye çıkartmayı amaçladığı öne sürüldü.

TFF: BİZİMLE İLGİSİ YOK

Futbol Federasyonundan konu ile ilgili olarak akşam saatlerinde gelen açıklamada ise iddia reddedilerek şöyle denildi:

Şampiyonalar Ligi Finali UEFA organizasyonudur. Final organizasyonunda yer alacak sanatçı ile görüşmeleri UEFA ve resim sponsoru PEPSI yapmaktadır. TFF’nin bu yıl ki final maçına ev sahibi ülke olmak dışında organizasyonun bu detayı ile ilgisi yoktur.