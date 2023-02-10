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Oğuzhan Uğur ‘Belki kızacak ama’ diyerek duyurdu. Tarkan'dan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası topladığı bağışları ve bağış yapanları sosyal medya hesabında paylaşan Oğuzhan Uğur, Tarkan ile ilgili paylaşım yaptı. Tarkan, bu paylaşımdan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:54
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Tarkan'dan depremzedelere yardım. Oğuzhan Uğur ‘Belki kızacak ama’ diyerek duyurdu

Oğuzhan Uğur ‘Belki kızacak ama’ diyerek duyurdu. Tarkan'dan depremzedelere yardım
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Ünlüler dünyası da hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken, hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor.



Pek çok ünlü isim afet bölgelerine yardımlar yapıyor. Bu süreçte Tarkan'ın adı hiç anılmıyordu. İlk günden beri çabalayan ve Hatay'a da giden Oğuzhan Uğur bu konuda bir paylaşım yaptı.

Uğur açıklamasında "Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…" dedi.

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Doğrucu
10.02.2023 12:45
Kim yardım ediyorsa Allah razı olsun!  
 
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