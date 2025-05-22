Tarkan'dan dikkat çeken Ahmet Mattia Minguzzi paylaşımı

4 ay önce gerçekleşen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Süren davada tutuklu zanlılardan birinin kullandığı bıçak suç aleti sayılmazken, hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.

Toplumsal sorunlara duyarlılığı ile bilinen Tarkan, karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili verilen takipsizlik kararına tepki gösteren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"ADİL KARARLAR VE CEZALAR İSTİYORUZ"

"Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz."