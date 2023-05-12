Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı

Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri 'Oy Ver' mesajıyla paylaşmasının ardından bu kez de 'Demokrasi' paylaşımı yaptı.

Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı

Seçimle iki gün kala ünlüler de sosyal medya hesaplarından seçim çağrıları yayınlıyor. Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri "Oy Ver" mesajıyla paylaşmıştı.

odatv-image-97-f60bbb99a97a44.jpg

Bu kez Tarkan'dan dikkat çeken başka bir paylaşım daha geldi. Tarkan, Instagram hesabından Demokrasi paylaşımı yaptı. "Demokrasi nedir?" sorusuyla başlayan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

twt-1.jpg

"Demokrasi toplumun gücüdür" "Demokrasi her bireyin sözünün gücüdür" "Demokrasi fikirlerin özgürlüğüdür" "Demokrasi hukuk ve adaletin güvencesidir" "Demokrasi ortak gelecek için birlikte çalışmaktır" "Demokrasi çeşitliliği kucaklamaktır" "Kısacası Demokrasi özgürlük eşitlik adalet hoşgörü dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."

İlgili Haberler
Tarkan yeniden baba mı oluyor. Açıklama geldi
Tarkan oyunu kullandı
Tarkan seçim paylaşımı yaptı. Megastar Almanya'da oy kullandı
Tarkan İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra isyan etti. Mesajının her satırı ibretlik
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu Magazin
Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu
Hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı
Karagümrük-Adana Demirspor maçının oynanacağı stat belli oldu Spor
Karagümrük-Adana Demirspor maçının oynanacağı stat belli oldu
Kayınpeder katilini şok eden ceza Güncel
Kayınpeder katilini şok eden ceza
Kızılay Başkanı nihayet istifa etti Güncel
Kızılay Başkanı nihayet istifa etti
Beş kişinin öldürüldüğü kıraathane baskınıyla ilgili 13 gözaltı kararı Güncel
Beş kişinin öldürüldüğü kıraathane baskınıyla ilgili 13 gözaltı kararı
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildi. Evraklar YSK'ya iletildi Güncel
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildi. Evraklar YSK'ya iletildi