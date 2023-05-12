Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı

Seçimle iki gün kala ünlüler de sosyal medya hesaplarından seçim çağrıları yayınlıyor. Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri "Oy Ver" mesajıyla paylaşmıştı.

Bu kez Tarkan'dan dikkat çeken başka bir paylaşım daha geldi. Tarkan, Instagram hesabından Demokrasi paylaşımı yaptı. "Demokrasi nedir?" sorusuyla başlayan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi toplumun gücüdür" "Demokrasi her bireyin sözünün gücüdür" "Demokrasi fikirlerin özgürlüğüdür" "Demokrasi hukuk ve adaletin güvencesidir" "Demokrasi ortak gelecek için birlikte çalışmaktır" "Demokrasi çeşitliliği kucaklamaktır" "Kısacası Demokrasi özgürlük eşitlik adalet hoşgörü dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."

