Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümü hediyesi! Ağızları açık bıraktı

Megastar Tarkan, 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

Çiftin evlenmesinden bir sene sonra ise Temmuz 2018’de kızları Liya dünyaya geldi.

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Tarkan, evliliklerinin 8. yıl dönümünü “Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır. 2016’dan, evlendikten bir kaç hafta sonradan tatlı kareler” notu ile kutlamıştı.

Bu kutlama mesajıyla yetinmeyen Tarkan, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu’na bir jest yaparak Boğaz’da tekne turuna çıkardı. Megastar, teknede çekilmiş bir karelerini “Happy Anniversary (Mutlu yıl dönümleri)” notu ile paylaştı.

İşte çiftin boğaz turundan kareler: