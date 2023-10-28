Tarkan'dan Gazze haykırışı. "İnsanlık adına utanç verici"

Tarkan, İsrail'in Gazze'de yoğunlaştırdığı saldırılar üzerine paylaşımda tepkisini "Dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici" diyerek dile getirdi.

Tarkan'dan Gazze haykırışı. "İnsanlık adına utanç verici"

İsrail'in Gazze'de binlerce insanın ölümüne yol açan saldırılarını dün akşam itibariyle yoğunlaştırması üzerine yaşanan insanlık dramına şarkıcı Tarkan Tevetoğlu da kayıtsız kalmadı.

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Megastar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gazze'deki bombardımanın durdurulması çağrısı yaptı.

Tarkan Tevetoğlu, "Gazze’ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor. Ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı:

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