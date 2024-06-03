Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yeni albümünün müjdesini verirken, tarihini de takipçileriyle paylaştı.

Megastar Tarkan, merakla beklenen albümüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Tarkan, sosyal medya hesaplarından müjdeyi verdi.

Megastar, yeni albümünün ismini 'Kuantum 51' olarak duyururken, albümünün çıkış tarihini de paylaştı. Tarkan'ın Kuantum 51 isimli albümü 14 Haziran'da yayınlanacak.

Tarkan, son olarak 2017'de "10" isimli albümünü yayınlamış, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettirmişti.

Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.

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TARKAN'IN ALBÜMLERİ:

1992: Yine Sensiz

1994: Aacayipsin

1997: Ölürüm Sana

2001: Karma

2003: Dudu

2006: Come Closer

2007: Metamorfoz

2010: Adımı Kalbine Yaz

2016: Ahde Vefa

2017: 10

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