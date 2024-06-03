Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Megastar Tarkan, merakla beklenen albümüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Tarkan, sosyal medya hesaplarından müjdeyi verdi.
Megastar, yeni albümünün ismini 'Kuantum 51' olarak duyururken, albümünün çıkış tarihini de paylaştı. Tarkan'ın Kuantum 51 isimli albümü 14 Haziran'da yayınlanacak.
Tarkan, son olarak 2017'de "10" isimli albümünü yayınlamış, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettirmişti.
Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.
TARKAN'IN ALBÜMLERİ:
1992: Yine Sensiz
1994: Aacayipsin
1997: Ölürüm Sana
2001: Karma
2003: Dudu
2006: Come Closer
2007: Metamorfoz
2010: Adımı Kalbine Yaz
2016: Ahde Vefa
2017: 10