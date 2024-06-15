Tarkan'ın 'Kuantum 51' albümü için harcadığı para dudak uçuklattı

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Tarkan'ın 'Kuantum 51' albümü için harcadığı para dudak uçuklattı

En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon liralık reklam anlaşması imzalayan megastar Tarkan'ın ‘Kuantum 51’ için harcadığı para gündem oldu.

'Megastar' Tarkan'ın 7 yıllık aranın ardından çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon liralık masraf yaptığı öğrenildi.

Çoğu sanatçı albümleri için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan Kuantum 51 albümü için en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.

Üst seviye aranjörlerle iş birliği yapan Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi.

kuantum.jpgEn son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon liralık reklam anlaşması yapan Tarkan, yaptığı sözleşme kapsamında Ağustos ayında 7 şehirde halk konseri verecek.

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