Tarkan'ın terli havlusu konserde izdiham yarattı. Hayranları birbiriyle yarıştı

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde, sahneye çıkan Türkiye'nin megastarı Tarkan müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde, Samsunlu müzikseverler Ceza ve Tarkan'ı canlı izleme fırsatını yakaladı. Gecenin ilk bölümünde sahneye çıkan Ceza, enerjik performansıyla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Tarkan, performansı sırasında sık sık terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar yaşattı. Ön sıradaki seyircilerle diyalog kuran Tarkan, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" şeklinde hayranlarına takıldı. Seyirciye attığı havlu için "Havlu kalmadı kız" dedi.

Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival büyük ilgi topladı.