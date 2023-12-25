Tarkan’ın yılbaşında 1 Milyon dolar almasına Teoman’dan "Bal Gibi Adam" dedirten yorum

Snob Magazin muhabirlerine konuşan veren Teoman'a Tarkan'ın yılbaşı gecesinde 1 milyon dolar alacağı dedikoduları ve genel olarak ünlü isimler için açıklanan yılbaşı ücretleri hakkındaki fikri soruldu.

Teoman, Tarkan sorusuna "Demek ki verdiklerine göre hak ediyor çocuk! Keşke ben de 1 milyon TL alsam tabii!" diyerek hem güldürdü hem de şaşırttı.

Ardından "Yılbaşı gecesi için söylenen fiyatlar doğru mu?" sorusuna "Yani bilmiyorum. Oradaki kendi fiyatımı gördüm, beğendim o fiyatı. Aldığım bir fiyat değil o benim... Zaten yılbaşında da çalmıyorum" diyerek cevap verdi.

Etrafta dolaşan uçuk konser fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan ve esprili açıklamalarda bulunan Teoman, cevaplarıyla gündem oldu.

Birçok ünlü sanatçı yılbaşı kutlamaları için performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sahne için hazırlıklarına devam eden sanatçıların 2024 yılbaşı için istedikleri sahne ücretleri dudak uçuklattı.

Sosyal medya kullanıcıları, Teoman için "bal gibi adam" yorumları yaptı:

TARKAN 25 MİLYON TL ALACAK

Tarkan hem özel hayatıyla hem de müzik kariyeriyle zirvedeki yerini korurken, Megastar Tarkan'ın istediği ücreti duyanlar şoke oldu. Sahne ücreti olarak tam 25 milyon TL talep eden Tarkan, istediği fiyatla en çok konuşulan isimler arasına girdi.

KENAN DOĞULU, 10 MİLYON TL ALACAK

Kenan Doğulu, yılbaşı kutlamaları için istediği ücret ile Tarkan’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Kenan Doğulu'nun 2024 yılbaşı sahne ücreti olarak 10 milyon TL istediği iddia edildi.

AJDA PEKKAN 6 MİLYON TL ALACAK

Efsaneleşmiş isim Ajda Pekkan, 2024 yılbaşı sahne ücretiyle dikkat çekti. 77 yaşındaki usta sanatçının 6 milyon TL talep ettiği öne sürüldü.

Ünlü isimlerin geri kalanlarının da en az bir milyon olmak üzere ücret istediği görüldü. Liste ise şöyle devam ediyor:

Oğuzhan Koç - 1 milyon TL

Teoman - 2.2 milyon TL

Zeynep Bastık - 2.5 milyon TL

Sibel Can - 3.5 milyon TL

Murat Boz - 3.6 milyon TL

Sıla - 4 milyon TL