Tarlada 1,7 TL pazarda 15 TL

Başkanlar, salça fabrikalarıyla 3,5 TL üzerinden anlaşma yapılmasına rağmen fabrikaların domatesi 1,7 TL’den satın aldığını belirtti ve üretim fazlası domateslerin tarlada kalmaktansa sosyal yardım alan vatandaşlara dağıtılmasını önerdi.



Geçen yıl uygulanan ihracat yasağının devam etmesi, bu yıl salçalık domateslerde üretim fazlasına ve fiyatların düşmesine neden oldu. Manisa’daki ziraat odaları başkanları, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası'nda bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

"ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, hasat döneminde çiftçilerin büyük zarar gördüğünü belirtti. Altındağ, yanlış tarım politikalarının bu duruma yol açtığını, ürün fiyatları yükseldiğinde ihracatın yasaklandığını veya ithalat yapıldığını ifade etti. Bu durumun hem üreticileri hem de tarım ürünlerini işleyen fabrikaları iflasa sürüklediğini söyledi. Ayrıca, buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlere verilen düşük primler nedeniyle çiftçilerin ekim yapamadığını belirtti. Altındağ, tarım ve orman bakanlığı ile salça fabrikalarının acilen çözüm odaklı tedbirler alması gerektiğini vurguladı.



Salçalık domateslerde yaşanan sıkıntının temel sebebinin ihracat yasağı olduğuna dikkat çeken Altındağ, bu nedenle fabrikaların kapasitelerinin dörtte biriyle çalıştığını ve üreticilerin domateslerini 1,7 TL’ye satmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun birçok üreticinin tarlasını sürmesine neden olduğunu ekledi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, üretim planlamalarının tüm paydaşların katılımıyla yapılması gerektiğini ve katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi gerektiğini söyledi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise planlı üretimin hem üretici hem de ülke için faydalı olacağını ifade etti. Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan da zeytinyağına getirilen ihracat yasağının, dünya fiyatları artarken Türkiye’de fiyatların düşmesine neden olduğunu belirtti ve ihracat yasağının kaldırılması gerektiğini savundu.

"ÜRETİM FAZLASI DOMATESLER İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILSIN"

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, tüm tarımsal STK’larla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Üretim fazlası domatesin fabrikalar tarafından 1,7 TL’ye alındığını ve pazarda 15 TL’ye satıldığını ifade etti. Özarı, bu sorunun çözümü için hükümete çağrıda bulunarak, sosyal yardım desteği alan 4 milyon 300 bin aileye domateslerin üreticiden alınarak dağıtılmasını önerdi.