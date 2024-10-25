Tarlada 5 az ileride 30 lira

Eskişehir'de balkabağı hasadı başladı. Olgunlaşan kabaklar işçilerce toplanıp römorklara yükleniyor. Türkiye'de lezzeti ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde yetişen balkabaklarında verim, geçtiğimiz yıllara nazaran daha iyi olduğu çiftçiler tarafından aktarılıyor. Başta İstanbul ve Sivas'a satılan kabaklardan yapılan tatlılar adeta damak çatlatıyor.

Tarladan 5 liraya satılan balkabağı, 11 kilometre uzaklıktaki kent merkezindeki semt pazarlarında ise 30 liradan satılıyor. Yakın mesafeye rağmen fiyatın 6 kat artmasından, üreticiler sorumlu olarak aracıyı gösteriyor. Girdi maliyetlerinin arttığı ve çiftçilerin kârının düştüğü dönemde, ürünlerinin kendilerinden alınan fiyatın 6 kat üzerinde satılması üreticileri rahatsız ediyor.

Kızılinler Mahallesi'nde balkabağı yetiştiren çiftçi Fehmi Çiftçi, “Kabağımız bu sene geçen yıllara göre gayet iyi, verim güzel ama fiyat kötü. Toptan kilogram fiyatı 5-6 lira, çevremden 4 lira dahi duyuyorum. Geçen seneye göre girdiler 2 misli artmasına rağmen bizim bu ürünümüzdeki fiyat artışı maalesef olmadı" dedi.

Çiftçi "Geçen seneki fiyatın altında mal satılıyor, bu da üreticinin malının hiçbir zaman para etmediğini gösteriyor. Asgari ücrete bile gelmiyor. Semt pazarında 30 lira tarladan ise 5 liraya satılıyor. Ürün bazında fiyatlar maalesef iyi değil. Diğer konularda olduğu gibi aracıdan şikâyetçiyiz. Tarladan pazara bu fiyat bu kadar neden yükseliyor” dedi.