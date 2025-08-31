Tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle seraya sıçradı

Olay, Tavşanlı ilçesi Dedeler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. isimli şahsa ait boş tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir seraya sıçradı. Yükselen alevleri fark eden bölge halkı, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi ve Tavşanlı Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi. Yangına anında müdahale eden ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sayesinde alevlerin köye sıçraması engellendi. Başarılı bir operasyonla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlatıldı.