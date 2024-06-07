Tarlada fiyatı 8 liraya kadar düştü. Kamyon kamyon topluyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada fiyatı 8 liraya kadar düştü. Kamyon kamyon topluyorlar

Adana'da hasadı süren tescilli bir ürünün tarladaki kilo fiyatı 8 liraya kadar geriledi. Yurt içinde yoğun talep gören bu ürün, Rus alıcılar tarafından da büyük miktarlarda satın alınıyor.

Adana, Türkiye'de karpuz üretiminin yaklaşık %25'ini karşılayan önemli bir merkez olarak biliniyor. Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun hasadı sürerken, bu yıl 105 bin dekarlık alanda yetiştirilen karpuzdan 700.000 ton rekolte bekleniyor.

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İLK HASATTAN SONRA FİYAT DÜŞTÜ

İlk hasat döneminde kilosu 11-12 liradan satışa sunulan karpuz, şu anda tüccarlara 8 liradan satılıyor. Adana karpuzu, iç piyasada büyük talep görmesinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

SON ÜÇ YILDIR ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun mayıs ayının ilk haftasında kilosunun 11-12 liradan piyasaya girdiğini, ancak şu anda fiyatın 7 liraya kadar düştüğünü belirtti. Doğan, "Eğer karpuzun fiyatı 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtarır. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçi karpuzdan umduğunu buldu" dedi.

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SICAKLIKLARIN ARTMASIYLA TÜKETİM VE FİYATLAR ARTACAK

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte karpuz tüketiminin ve fiyatlarının da yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Şu anda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim artacak. Ovada da karpuz çıkınca fiyatların daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu sene karpuz ekim alanı yüzde 25 arttı. Eğer fiyatlar böyle devam ederse gelecek sene ekim alanı daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

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