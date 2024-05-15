Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir?

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Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünün anlamı nedir?
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hakkını vererek işini yapmayan ve işinin gereklerini yerine getirdiği halde bunun karşılığında bir şeyler bekleyenlere söylenen bir atasözüdür.

Bir işi tam olarak yapmayanları eleştirmek ve hak isteme konusunda nasıl 'yüzsüzleşileceğini' anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Buraya kadar gelip nasıl para istersin ne emeğini gördük de sana para verelim, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz."

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