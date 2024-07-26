Tarlada şüpheli olay. Yakınları buldu

Kütahya'da şüpheli bir olay yaşandı. Doğancılar köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak amacıyla dün gece Ören mevkisindeki arazisine gitti. Ancak, sabah eve dönmemesi üzerine yakınları tarlaya gittiğinde, Kaçar'ı traktörün üstünde hareketsiz bir şekilde buldular.



Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk bulgulara göre, Kaçar'ın domuzları kovalamak için gittiği sırada, kendisine ait av tüfeğinin kazara ateş alarak vurulmuş olabileceği üzerinde duruluyor.



Kaçar'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.