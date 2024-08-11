Tarladan sofraya kadın eli

Cumalıkızık Kadın Kooperatifi, hem üreticiye katkı sağlıyor hem de tüketicileri doğal ürünlerle buluşturuyor. Başkan Yılmaz, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ta kadın kooperatifi üyeleriyle birlikte ahududu ve böğürtlen topladı, ardından kooperatifte kadınlarla sohbet etti ve çeşitli reçellerin tadına baktı.

Yılmaz, üretici kadınların el emeğiyle hazırladıkları ürünlerin önemine dikkat çekerek, kooperatiflerin ev hanımlarına iş hayatında da söz sahibi olma imkanı sunduğunu belirtti. Şu ana kadar 4 tarımsal ve 8 ticari olmak üzere toplam 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladıklarını ve hedeflerinin bu sayıyı 14’e çıkarmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, 8 ticari kooperatifin bir araya gelerek kurduğu Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilen üst birlik, Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nin, Bursa ve Güney Marmara’daki diğer kooperatifleri de kapsayacak şekilde geniş bir pazar ağı oluşturacağı belirtildi.

Başkan Yılmaz, kadın girişimciliğini desteklemek, istihdam yaratmak ve kadınların ekonomik potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmaları övdü ve tüm kadın girişimcileri bu çabalarından dolayı kutladı.