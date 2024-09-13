Tarlalar jandarmaya emanet

Kaynak: İHA
Tarlalar jandarmaya emanet

Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte hırsızlığa karşı bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriye görevlerini sıklaştırdı.

Siirt’in en önemli geçim kaynağı olan Siirt fıstığı hasadı Ağustos ve Eylül aylarında 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar arazide 17 milyon dikili fıstık ağacı ile fıstık üretimi yapılıyor.

aw286554-03.jpg

Hasat döneminde, fıstık hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemleri büyük bir titizlikle uygulanıyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, fıstık hırsızlıklarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırarak, dronlarla önleyici güvenlik hizmetleri başlattı.

aw286554-05.jpg

Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek uyarılar yaptı.

Son Haberler
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti