Tarlalarda fare paniği

Hasat döneminde beklenen verime ulaşamayan çiftçiler, farelerin ve kuraklığın neden olduğu zararlarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Fareler, tarlalardaki ekili arazilere ciddi zarar vererek verimi düşürdü. Zirai ilaç satıcılarının sağladığı çözümler bile farelerin neden olduğu zararı engelleyemedi. Farelerin tarlalara verdiği zarar, ürünlerin büyümesini ve olgunlaşmasını olumsuz etkiledi.

Yüksek sıcaklık ve yağışsız geçen mevsim, ürünlerin büyümesini ve olgunlaşmasını engelledi. Kuraklık, çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması, çiftçilerin karşılaştığı bu sorunu bir nebze olsun hafifletiyor.

Zirai tarım ilaçları satıcısı Emre Altuner, çiftçilerin kuraklık ve farelerle mücadelede yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Altuner, "Arpa ve buğdayda ciddi oranda fare zararı oldu. Yem ve zehirli ilaçlar kullanarak çözüm üretmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Yılın kurak olması da çiftçinin sıkıntı yaşamasına neden oldu" dedi.

Kırşehir'deki çiftçiler, fare istilası ve kuraklığın neden olduğu bu zorlu dönemi atlatmak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Ancak, bu tür sorunların üstesinden gelmek için daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyuluyor.