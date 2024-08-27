Tarlanız araziniz satışa çıkarılmış olabilir. Hemen kontrol edin

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Tarlanız araziniz satışa çıkarılmış olabilir. Hemen kontrol edin

Tarım Bakanlığı'nın ekilemeyen tarlayı kiraya verme kararı sonrası, Ziraat Bankası da tarım destek kredisini ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihaleyle satışa çıkardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bilgilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2023 Haziran'dan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 471 milyar TL'den 710 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Bankası, aldıkları tarım destek kredisinin geri ödemesini yapamayan çiftçilerin arazilerini ihaleyle satıyor. Ziraat Bankası’nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre, satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında farklılık gösteriyor.

satiliktarla.jpg

Ziraat odaları ise çiftçilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni kredilerin de takibe düşmesi ihtimali yüksek. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Ziraat Bankası'na olan kredileri ödeyemeyen üreticilerin arazileri, Ziraat Bankası tarafından satılmaya başladı.

Ziraat Bankası'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Kırklareli Erikler köyünde 9 milyon 175 bin liraya bir çiftlik, Çorum Mecitözü'nde 4 dönümlük tarım arazisi ise 18 milyon 302 bin liradan ihaleye konuldu.

Samsun Salıpazarı'nda 17 dönümde ekili fındık bahçesi 2,5 milyon liradan Diyarbakır Darköprü'de 42 dönümlük tarla 10 milyon liradan, Tekirdağ Süleymanpaşa'da arsa, ahır ve bir köy evi 13 milyon liradan satışa çıkarıldı.

Şanlıurfa Viranşehir'de 17 milyon 250 bin liraya 310 dönümlük tarla, Aydın'ın Söke ilçesinde 63 dönümde ekili zeytinlik 4 milyona liraya satılacaklar arasında gösterildi.

Son Haberler
Torreira sahaya adım atar atmaz onun yanına koştu. Büyük aşkın fotoğrafı ortaya çıktı Spor
Torreira sahaya adım atar atmaz onun yanına koştu. Büyük aşkın fotoğrafı ortaya çıktı
Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Ekonomi
Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek
Süper Kupa'da Şampiyon Yalıkavak Spor
Süper Kupa'da Şampiyon Yalıkavak
Tekstil devi iflasın pençesinde. 28 yıllık hikaye sona eriyor Ekonomi
Tekstil devi iflasın pençesinde. 28 yıllık hikaye sona eriyor
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu. Ton başına 19 bin lira ödeme yapılacak Ekonomi
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu. Ton başına 19 bin lira ödeme yapılacak
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Gündem
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu