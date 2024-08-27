Tarlanız araziniz satışa çıkarılmış olabilir. Hemen kontrol edin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bilgilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2023 Haziran'dan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 471 milyar TL'den 710 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Bankası, aldıkları tarım destek kredisinin geri ödemesini yapamayan çiftçilerin arazilerini ihaleyle satıyor. Ziraat Bankası’nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre, satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında farklılık gösteriyor.

Ziraat odaları ise çiftçilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni kredilerin de takibe düşmesi ihtimali yüksek. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Ziraat Bankası'na olan kredileri ödeyemeyen üreticilerin arazileri, Ziraat Bankası tarafından satılmaya başladı.

Ziraat Bankası'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Kırklareli Erikler köyünde 9 milyon 175 bin liraya bir çiftlik, Çorum Mecitözü'nde 4 dönümlük tarım arazisi ise 18 milyon 302 bin liradan ihaleye konuldu.

Samsun Salıpazarı'nda 17 dönümde ekili fındık bahçesi 2,5 milyon liradan Diyarbakır Darköprü'de 42 dönümlük tarla 10 milyon liradan, Tekirdağ Süleymanpaşa'da arsa, ahır ve bir köy evi 13 milyon liradan satışa çıkarıldı.

Şanlıurfa Viranşehir'de 17 milyon 250 bin liraya 310 dönümlük tarla, Aydın'ın Söke ilçesinde 63 dönümde ekili zeytinlik 4 milyona liraya satılacaklar arasında gösterildi.