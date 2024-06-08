Tarlasına giden çiftçiyi ayılar hastanelik etti. Çene kemiği bile kırıldı

Ayı saldırısı kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ Köyü'nde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Mehmet Akdoğan, çalışmak için tarlasına gitti. Tarlasında çalışmaya başlayan Akdoğan'a aynı anda 2 ayı saldırdı.

Güce yettiğince ayılara karşılık veren ve hayatta kalabilmek için her yolu deneyen Mehmet Akdoğan'ın ayıları uzaklaştırmaya başardı. Saldırı sırasında yüzünü parçalanan ve çene kemiğini kırılan çiftçi, yaralı halde köye ulaşmayı başardı.

Köyün girişinde talihsiz adam bayıldı. Köyde yaşayanlar yaralı halde buldukları adama ilk müdahaleyi yapıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan adam, derhal tedavi altına alındı. Ağır yaralanan adam Van'daki hastaneye sevk edildi. Adamın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.