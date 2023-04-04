Tarlasına Suriyeliler yerleştirilen vatandaş çileden çıktı. İktidar çareyi vatandaşın tarlasına el koymakta buldu

Editör: Özlem Kıral

Sosyal medyada paylaşılan videoda videodaki vatandaşın iddialarına göre depremden sonra kendi arazisine çadır kuruldu.

Bölgeye kurulan çadırlara da Suriyeliler yerleştirildi.

Son günlerde sınır bölgelerinde kaçak sığınmacıların çekip paylaştığı geçişlere dair videolar ne kadar yalanlansa da bu kez de deprem bölgesinde çekilmiş bir video tepki çekti.

Videodaki vatandaşın iddiasına göre depremden sonra tapulu arazisine çadır kuruldu. Kurulan çadırlara da Suriyeliler yerleştirildi.

Görüntülerde çevrede askerlerin de olduğu görülürken vatandaş isyanını videoya çekerek kayıt altına aldı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki yarattı.

Deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesi sebebiyle, hükümet istediği toprağa istediğini yerleştirme yetkisini kullanıyor.

Çareyi vatandaşın toprağına el koymakta bulan iktidar, otellerin yaptıklarını ise görmezden geliyor.

İktidar, çadır sorununu depremzedeleri otellerde konaklatarak aşmaya çalışsa da çok sayıda otel, “Anlaşmamız bitti, rezervasyonlarımız var” bahanesiyle depremzedeleri otelden çıkarmaya başladı.

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL ilan edilen bölgelerde kamu kurumları ile tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

Bölgede yaşayan 18-60 yaş arasındaki vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlü olacak.