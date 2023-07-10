Tarlasında yetiştiriyor. Kepçe kepçe topluyor

İsveç'de uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Denizli’nin Beyağaç ilçesine yerleşin vatandaş, iki dönümlük verimli tarım arazisini havuza çevirip, içerisinde bıraktığı 100 bin aynalı sazan ile üretime başladı.

Tarlasında yetiştiriyor. Kepçe kepçe topluyor

Yıllarca İsveç’te yaşadıktan sonra memleketi Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Eşenler Mahallesi’nde gelen 40 yaşındaki Özgür Dabanlı, iki dönümlük verimli tarım arazisini havuza çevirdi.

Havuzu suyla dolduran Dabanlı, çocuk hayali olan aynalı sazan üretimine başladı. Geçen yıl tarladaki havuzuna 100 bin aynalı sazan bırakan Dabanlı, her gün besleme yaptığı balıklarını gelecek yıl iki şer kilograma çıktığında satışına başlayacağını söyledi.

İç Anadolu Bölgesine gönderilecek aynalı sazanların bir bölümü ihracata da gideceğini belirten Dabanlı, bölgenin amatör balıkçılığa da açılacağına dikkat çekti.

Beyağaç ilçesinde ve çevre ilçelerde ilk kez tarlada balık üretiminin kendisinin başlattığını hatırlatan Özgür Dabanlı, “Yıllardır yurt dışında kaldım. Şimdi memlekete geldim. Eskiden beri içimde olan aynalı sazan üretimine başladım. İki dönümlük verimli tarlayı havuza çevirdim. Balık tarlası yaptım. Zamanla daha da iyi yapacağım, büyüteceğiz buraları" diye konuştu.

Dabanlı "Belki ileriki zamanda bölgede sportif balıkçılıkta düşünüyoruz. Olta balıkçılığı. Bu havuzumuza yüz bin aynalı sazan yavrusu bıraktım. Geçen sene bu aylarda Temmuz aylarında. Balıklar için yemleme yapıyoruz. Tamamen doğal değil. İleri ki zamanda bunları büyütüp sportif olta balıkçılığına da geçeceğiz. Balıkçılık hobisi olanlara iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Balıklar büyüdüğünde yaklaşık iki kilogramağırlığına ulaştığında İç Anadolu piyasasına da göndereceğiz. Talep olursa ihracat da düşünüyoruz” dedi.

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