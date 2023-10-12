Tarlayı jandarma bastı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş operasyonunda, 603 kilogram esrar ve 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi. Hint keneviri ekilen tarlayı jandarma bastı. Uyuşturucuları yaktı.

KAYNAK: İHA
Tarlayı jandarma bastı

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak için düğmeye bastı.

,Lice’nin Serin ve Çağdaş Mahallesi kırsalında icrasına başlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş operasyon kapsamında 140 kilogram toz esrar, 463 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 603 kilogram esrar maddesi, 489 bin 60 kök kenevir bitkisi ve 151 bin 540 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış olup, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edildi.

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