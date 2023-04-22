Tarlayı sürerken buldu: 1,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında

Kayseri'de bir çiftçi tarlasını sürerken 1,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında tarihi bir küp buldu. Küp ekipler tarafından korumaya alındı.

Tarlayı sürerken buldu: 1,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İncilli Mahallesi'nde tarlasını süren bir vatandaşın traktöründe bağlı olan pulluğa bir cisim takıldı.

İHA’nın haberine göre; takılan cismin etrafını kazan vatandaş, küp olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafına şerit çekerek güvenli bölge oluşturdu.

İl Kültür Müdürlüğü'nden gelen ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki tarihi küp, ekipler tarafından koruma altına alındı.

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