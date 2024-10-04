TARSİM, 3'üncü Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 13'üncü Sigorta Haftası kapsamında Antalya'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM, sigorta sektöründeki iş birlikteliklerinin artırılması, etki alanlarının geliştirilmesi, teknolojik gelişim ve değişimler ile inovatif ürünlerin tanıtılması amacıyla, 3-5 Ekim'de Antalya'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin ilk gününe, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı'ndan Mehmet Kerem Tekin, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki TARSİM Heyeti ile birlikte, sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sektör, paydaş kurum ve acente temsilcileri ile üniversitelerin sigortacılık bölümünden öğrenciler iştirak etti.

Kongre'nin açılış konuşmalarını, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman gerçekleştirdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen SEDDK Başkanı Menteş, "Sigorta ekosistemindeki tüm paydaşların haklarını koruyacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.