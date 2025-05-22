Tarsus’ta dostluk maçı: Belediye ve muhtarlar 4-4 berabere!

Kaynak: İHA
Tarsus’ta dostluk maçı: Belediye ve muhtarlar 4-4 berabere!

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personeli ile mahalle muhtarları "dostluk maçı" yaptı. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da forma giydiği mücadele de maç 4-4 berabere bitti.

Tarsus Belediyesinin, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan, kentteki dayanışma kültürünü pekiştiren etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde, belediye personeli ve mahalle muhtarlarının karşı karşıya geldiği müsabaka, keyifli anlara ve centilmence mücadelelere sahne oldu. Başkan Boltaç, belediye personeliyle Tarsus'un mahalle muhtarlarını bir araya getiren dostluk maçında sahaya çıktı. Başkan Boltaç'ın da forma giydiği mücadele 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Maçta, takım ruhunun ön planda olduğunu belirten Başkan Ali Boltaç, "Bu güzel karşılaşmada takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter döktük, mücadele ettik. Dayanışma ruhunun, dostluğun ve samimiyetin sahaya yansıdığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tarsus’ta dostluk maçı: Belediye ve muhtarlar 4-4 berabere!

Tarsus’ta dostluk maçı: Belediye ve muhtarlar 4-4 berabere!

Tarsus’ta dostluk maçı: Belediye ve muhtarlar 4-4 berabere!

Son Haberler
Arkanda dayın yoksa iş kuraya kaldı! Temizlik işçiliği kadrosuna milyonlar başvurdu
Arkanda dayın yoksa iş kuraya kaldı! Temizlik işçiliği kadrosuna milyonlar başvurdu
AB’den sürpriz vergi kararı!
AB’den sürpriz vergi kararı!
Bir devir sona eriyor! Real Madrid, Luka Modric ile yollarını ayırıyor
Bir devir sona eriyor! Real Madrid, Luka Modric ile yollarını ayırıyor
İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!
İBB operasyonunda yeni tutuklamalar!
Kartalkaya yangın soruşturmasında flaş gelişme!
Kartalkaya yangın soruşturmasında flaş gelişme!