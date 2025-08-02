Tarsus’ta kaldırımları işgal eden tezgahlar kaldırıldı

Kaynak: İHA
Tarsus’ta kaldırımları işgal eden tezgahlar kaldırıldı

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yayaların geçişini engelleyen tezgah ve malzemelere müdahale edilirken, esnaf kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Tarsus Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde kaldırım işgaline neden olan tezgah, masa ve ürün yerleşimlerine müdahale etti.

Zabıta ekipleri, gelişigüzel şekilde kaldırımlara yerleştirilen malzemelerin hem görüntü kirliliğine hem de geçiş zorluğuna neden olduğunu belirtti. Yoğun yaya trafiği olan bölgelerde bu tür uygulamaların kent yaşamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

İşyeri sahiplerine önce sözlü uyarılarda bulunan ekipler, uyarılara rağmen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. Seyyar satıcılara yönelik denetimlerin de devam edeceği kaydedildi.

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