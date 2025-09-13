Tarsus'ta otomobil, karşı şeride geçip 2 otomobille çarpıştı; 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Ş. (20) yönetimindeki 33 AUN 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Muhammed Ergin yönetimindeki 38 ANP 694 plakalı otomobil ve Ferhat K. (31) yönetimindeki 33 BCN 062 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Ergin (31), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.