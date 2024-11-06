Tartışılan masaya davetliydi... Hüseyin Yayman konuştu o gazeteci neden susuyor?

Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer, 30 Ekim’de terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Özer’in savcılığa sevk yazısında “Özer’in, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015’te 14 kez konuştukları tespit edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AKP Adıyaman eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ın paylaştığı bir fotoğraf gündem oldu.

Esenyurt Bld Başkanı Ahmet Özer'in çözüm sürecinde Remzi Kartal ile görüştüğü iddiası tutuklanmasına gerekçe yapılıyor. Fotoğrafta Ak Parti Milletvekilleri Hüseyin Yayman, PYD Lideri Salih Müslim ve Remzi Kartal var. Size helal olan neden başkasına suç? pic.twitter.com/yAAOvH2F5Y — Ahmet Faruk Ünsal (@afunsal02) October 30, 2024

Ünsal’ın “Size helal olan neden başkasına suç?“ notuyla paylaştığı fotoğrafta, AKP’li Meclis Dijital Komisyonlar Başkanı Hüseyin Yayman, gazeteci Şirin Payzın, Remzi Kartal ile aynı masada yemek yerken görüldü. Masada, PYD elebaşı Salih Müslim de olduğu da dikkat çekmişti.

YAYMAN KONUŞTU, PAYZIN SUSUYOR

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tepkilerin odağı olan fotoğrafla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.

“Bir fotoğraf üzerinden yapılan tartışma var” diyen Yayman, “Ben siyasal bilgiler uzmanı bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu Hafızası'nı yazdım. Bu konuyla ilgili ilk olarak o resimde ben Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşlarımın mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları gazetede yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Hiçbir siyasetçi kimliğim yok” ifadelerini kullandı.

Yayman, konuya ilişkin açıklama yaparken, gazeteci Şirin Payzın sessizliğini hala koruyor.