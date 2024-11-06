Tartışılan masaya davetliydi... Hüseyin Yayman konuştu o gazeteci neden susuyor?

Düzenleme: Hatice Özen
Tartışılan masaya davetliydi... Hüseyin Yayman konuştu o gazeteci neden susuyor?

AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, terör örgütü PYD yöneticilerinden Salih Müslim, Terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinden Remzi Kartal ile oturduğu yemek masasındaki fotoğraf hakkında açıklama yaptı. Gündem olan fotoğrafta yer alan gazeteci Şirin Payzın ise sessizliğini koruyor.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer, 30 Ekim’de terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Özer’in savcılığa sevk yazısında “Özer’in, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015’te 14 kez konuştukları tespit edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AKP Adıyaman eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ın paylaştığı bir fotoğraf gündem oldu.

Ünsal’ın “Size helal olan neden başkasına suç?“ notuyla paylaştığı fotoğrafta, AKP’li Meclis Dijital Komisyonlar Başkanı Hüseyin Yayman, gazeteci Şirin Payzın, Remzi Kartal ile aynı masada yemek yerken görüldü. Masada, PYD elebaşı Salih Müslim de olduğu da dikkat çekmişti.

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YAYMAN KONUŞTU, PAYZIN SUSUYOR

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tepkilerin odağı olan fotoğrafla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.

“Bir fotoğraf üzerinden yapılan tartışma var” diyen Yayman, “Ben siyasal bilgiler uzmanı bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu Hafızası'nı yazdım. Bu konuyla ilgili ilk olarak o resimde ben Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşlarımın mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları gazetede yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Hiçbir siyasetçi kimliğim yok” ifadelerini kullandı.

Yayman, konuya ilişkin açıklama yaparken, gazeteci Şirin Payzın sessizliğini hala koruyor.

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